オンのクラウド5です。

サイズはUS9.5(メンズ27.5cm相当)で、出かける際に2回だけ使用しました。私服にも合わせやすいネイビー×ホワイトです。

16個に分かれたクラウドソールによって重心移動がしやすく、スムーズに走れます。また、軽く屈曲しやすいので自分の足にフィットして柔軟に動かせます。

onを試してみたい方等いかがでしょうか?

値下げ交渉も受け付けます。

on

オン

cloud

クラウド

cloudflow

クラウドフロー

cloud monster

クラウドモンスター

cloud strutus

クラウドストラトス

cloudX

クラウドエックス

ランニングシューズ

マラソンシューズ

スニーカー

フルマラソン

陸上競技

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド オン 商品の状態 未使用に近い

