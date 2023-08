〜商品説明~

・商品到着次第、商品の確認をお願い致します。 ジャンク品・現状品表記商品は落札後、ご返品出来かねますのでご了承頂き、ご検討願います。

〜商品説明~※必ずお読みください。【商品名】 ライソン 焙煎機 ホームロースター RT-02 浅煎り【商品状態】・未使用品に近い商品となっております。・箱に痛みがございます。・シュリンクの破れもございません。【下記動作確認を確認しております】・未開封品の為動作確認や状態確認などは行っておりませんので予めご了承ください。※状態につきましては、お写真をよくご確認の上ご入札頂きます様お願い致します。 【付属品】 ・写真にのっているものが全てとなっております。※下記注意事項をお読みいただき落札お願い致します。【商品の不良・返品及び交換について】・商品到着次第、商品の確認をお願い致します。 ジャンク品・現状品表記商品は落札後、ご返品出来かねますのでご了承頂き、ご検討願います。【領収書について】・領収書の発行はしておりませんので、ご了承下さい。【発送について】 ジャンク品・現状品表記の商品につきましては、配送等での破損についても返品は受け付けておりません、予めご了承下さい。 発送は北海道より、丁寧に梱包してお届けいたします。

