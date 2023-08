Specialお値下げ

Specialお値下げ■CHANNEL■ゴールドのチェーン×革の■ブレスレット、バングルです。■カラー ゴールド×ベージュ■シャネルブティック購入の確実正規品です。■実寸■長さ 約21.4センチ■幅 チェーンの箇所 約2センチ■ベルト穴16.8 ・ 17.5 ・18.2 ・18.7センチ素人採寸です。ほとんど使用した記憶がなく使用したとしても一度ぐらいかと思います。写真からも使用感がないのがご確認して頂けると思います。状態の良いヴィンテージ希少です。細かくみると革の間の接着剤の経年経過は若干見受けられますが使用にあたって特に気にはなられないかと感じます。またベルト穴にも着用感はありませんが穴に通して保管していたのでベルト穴裏側にはしわはございますが、(6枚目)全体的に綺麗です。ゴールドのチェーンも裏側に経年変化はございますが綺麗です。未使用に近いぐらいかなと思いますが目立つ傷なしで出品いたします。大変素敵なシャネルのブレスレット人気のお品お探しの方にも。他の方よりかなりお安く出品中です。複数ご購入で送料分お値引き可能です。ブレスレットのみの出品で宅急便コンパクトにて匿名配送です。自己紹介欄もご覧の上お願いいたします。自宅保管、ヴィンテージのお品ご了承の上細かなことが気になる方はお控えください。ブランド品すり替え防止返品はお受けしておりません。今後、シャネルのスカーフブラウススカート、イヤリングなども出品予定です!全てワンオーナーのものです。また、他にもCELINEデニムやカシミヤニットパーカーサンローランミリタリージャケットデニムジャケットフォクシーニット、ルネツイードスカート キュロットパンツ マックスマーラ 等出品中です!

