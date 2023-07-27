新着 アガルート　社会保険労務士試験　2023年合格目標　入門総合フルカリキュラム一式 参考書

アガルート 社会保険労務士試験 2023年合格目標 入門総合フルカリキュラムのテキスト一式です。定価178,000円

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④労働災害保証保険法

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⑥健康保険法

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⑦厚生年金保険法

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アガルート 社会保険労務士試験 2023年合格目標 入門総合フルカリキュラムのテキスト一式です。定価178,000円労基、安衛のみ使用感あり(書き込み無し)他は未使用品となっております・基礎講義2冊・総合講義10冊・過去問テキスト10冊①労働基準法②労働安全衛生法③雇用保険法④労働災害保証保険法⑤労働保険徴収法⑥健康保険法⑦厚生年金保険法⑧国民年金保険法⑨社会保険一般常識⑩労働一般常識・全科目過去問集1冊・選択式集中特訓講座1冊・科目横断整理講座1冊・法改正対策講座1冊・過去問マスター答練3冊・実力確認答練問題冊子8冊・解答用紙8冊・解答解説冊子1冊・模擬試験問題冊子2冊・模擬試験解答用紙2冊・模擬試験解答解説冊子1冊#社会保険労務士#社労士#アガルート#アガルートアカデミー#参考書

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