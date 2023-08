ご覧いただきありがとうございます♪

【GUCCI/グッチ】ボストン メガネ GG1229OJ 002



(極美品!)CHANEL シャネル ロゴ 5010 サングラス

⭐️全額返金保証⭐️

❤️ 美品 PRADA サングラス 正規品 鑑定済み ❤️

万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。

Gentle Monster MY MA サングラス ジェントルモンスター

必ず受け取り評価前にご連絡ください

未使用 BOTTEGA VENETA サングラス レザー イントレチャート



CHANEL ミラーサングラス 度あり

☘️値下げ交渉大歓迎〜お早めに☘️

CHANEL シャネル サングラス 04151 90405



CHANEL 眼鏡用フレーム 新作テンプル皮使用ココマーク付ブラック(R)

❣️他にも出品していますのでご覧ください→ #さざえブランド

CHANEL Collection Lineサングラス

……………………………………………………

GUCCI★グッチ 眼鏡 度付き GG0825S イタリー製 ルネッテリア札幌



dior サングラス ディオール クリスチャン メガネ ブランド レディース

♡ブランド:CELINE セリーヌ

FENDI パールサングラス ピンクブラウン



シャネル サングラス CHANEL ブラウン ココマーク 保存袋カード外箱説明書

♡カテゴリ:サングラス メガネ

【上品】LA PERLA サングラス ラペルラ

レディース メンズ ユニセックス

Gucci スクエアフレーム アセテート サングラス



(極美品!) Dior ディオール 7076J メガネフレーム アイウェア

♡商品番号:SC1437G

【期間限定:お値下げ】 OPTIQUE オプティーク ワインレッドサングラス

62□12 COL.0531 125

PRADA プラダ 三角プレート ロゴプレート 箱 ケース付き サングラス



RayBan 2140-F サングラス

♡参考価格:60500円

美品✨シャネル サイドココ ラインストーン サングラス シルバー ケース付き

(出品時ECサイト)

【美品】サルバトーレフェラガモ サングラス レディース



GUCCI グッチ サングラス メガネ ワンポイントロゴ サイドロゴ

♡カラー:ブラック

GUCCI レア ヴィンテージ レトロ サングラス



シャネル カメリア サングラス

♡素材:メタル×プラスチック

DANIEL SWAROVSKI スワロフスキー 185 メガネフレーム



ルイヴィトン メガネケース ペンケース モノグラム 中古品(76033)

♡サイズ:フレームの長さ12.5cm

Louis Vuitton サングラス

テンプルの長さ 16.5cm

定価5万ティファニーTiffany サングラス眼鏡ティファニーブルー眼鏡ベージュ

レンズ W6.2㎝×H5㎝

No.1414メガネ JAPAN イチロウ.ツルタ【度数入り込み価格】



BE様専用

♡付属品:メガネケース、メガネ拭き

CHANEL 眼鏡用フレーム 新作テンプル皮使用ココマーク付ベージュ✖️ホワイトA



Tiffany ティファニー メガネ 2153 新品

♡生産国:イタリア製

No.2257+メガネ CITIZEN(ヴィサージュ)【度数入り込み価格】



【美品】christian roth クリスチャンロス サングラス

♡ランク:A

美品✨CELINE セリーヌ サングラス SC1437G ケース付き ブラック



Gucci●サングラス RBK

♡状態:中古品ですが、目立った汚れや傷など無く綺麗な状態です。

新品イブサンローラン ビンテージサングラス YVE SAINT LAURENT

メガネケースは若干のキズや汚れがありますが、使用に影響ございません。

❤︎ シャネル CHANEL サングラス ❤︎

※写真をご覧ください

新品未使用❣️リボンモチーフ付きサングラス



サングラス ルイビトン ルイヴィトン

♡購入先

【ヴィンテージ】CHANEL サングラス ココマーク

真贋鑑定済みブランドオークション。

シャネル サングラス レア

鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。 万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。

23285 プラダ VPR02V べっ甲柄 コンビネーションフレーム メガネ



週末値下げ SALE megane and me CARRIE PK

☘️特徴

正規品 ドゥーアクティブ バイオレット メガネ プレスビー 老眼鏡 拡大鏡

かけるだけで、上品に見えとてもオシャレなアイテムです。

フェンディFENDIサングラス【美品送料込匿名便】

メンズ、レディース問わず着用出来、これからの季節にピッタリです(^^)

試着のみ レイバン サングラス

セリーヌの特徴的な柄のメガネケース付きですので保管も安心です。

グッチ GUCCI サングラス ベッコウ



BPJennie着用 ジェントルモンスター PAPAS 01

⭐️ランク説明

新品サングラス

N/新品未使用

BLANC 調光サングラス (シャンパン×クリア/ブラウン/F)

S/未使用・未使用に近い

FACTORY900 RETRO RF-305

SA/未使用に近い

BLANC ブラン bm007 シルバー サングラス 眼鏡 メガネ

A/使用感の少ない綺麗な中古品

【新品/匿名配送】フェンディ メガネ FF0236 茶色 アジアンフィット

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

◇ルイヴィトン◇LVグライド/スクエア/サングラス/Z1693E/ブランド

B/一般的な使用感のある中古品

【即購入歓迎】OLIVER PEOPLES サングラス◎匿名配送◎

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品

サングラス celine

……………………………………………………

未使用 オリバーピープルズ LANDIS メガネ 眼鏡 めがね OLIVER



★最終値引・新品★SEIKO セイコー メガネ 眼鏡 フレーム 縁無し チタン

ご不明な点などございましたら、コメント頂けましたら幸いです(^^)

プラダ メガネフレーム



CHANEL カメリア ココマーク サングラス

★発送について

ジェントルモンスター GENTLE MONSTER HER01 サングラス

・即日発送、または1日〜2日での発送を心掛けています。

CHANEL シャネル ココマーク サングラス メガネ

・梱包はOPP袋で防水対衝撃に配慮しています。

QM15 ルイヴィトン モノグラム サングラス Z0022E 58□15

・発送方法は保証、匿名のメルカリ便で発送します。

シャネル・メガネフレーム新品 レンズ交換済み



23262 モンクレール ML0080 べっ甲柄/ダークガンメタル サングラス

★喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません。

No.2158+メガネ JVIMARY【度数入り込み価格】



CHANEL シャネル サングラス ココマーク ラインストーン 付属品多数

お客さまにたとって大切なお品となるよう心を込めていたします(^^)

CHANEL シャネル サングラス ココマーク ブラック リボン



CHANEL サングラス 5014 ココマーク

最後までご覧頂きありがとうございます(^^)

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます♪⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください☘️値下げ交渉大歓迎〜お早めに☘️❣️他にも出品していますのでご覧ください→ #さざえブランド……………………………………………………♡ブランド:CELINE セリーヌ♡カテゴリ:サングラス メガネレディース メンズ ユニセックス♡商品番号:SC1437G 62□12 COL.0531 125♡参考価格:60500円(出品時ECサイト)♡カラー:ブラック♡素材:メタル×プラスチック♡サイズ:フレームの長さ12.5cmテンプルの長さ 16.5cmレンズ W6.2㎝×H5㎝♡付属品:メガネケース、メガネ拭き♡生産国:イタリア製♡ランク:A♡状態:中古品ですが、目立った汚れや傷など無く綺麗な状態です。メガネケースは若干のキズや汚れがありますが、使用に影響ございません。※写真をご覧ください♡購入先真贋鑑定済みブランドオークション。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。 万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。☘️特徴かけるだけで、上品に見えとてもオシャレなアイテムです。メンズ、レディース問わず着用出来、これからの季節にピッタリです(^^)セリーヌの特徴的な柄のメガネケース付きですので保管も安心です。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品……………………………………………………ご不明な点などございましたら、コメント頂けましたら幸いです(^^)★発送について・即日発送、または1日〜2日での発送を心掛けています。・梱包はOPP袋で防水対衝撃に配慮しています。・発送方法は保証、匿名のメルカリ便で発送します。★喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません。お客さまにたとって大切なお品となるよう心を込めていたします(^^)最後までご覧頂きありがとうございます(^^)

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品Gentle monster Bandoneon.S 01 jennie着用ブラウンメガネ 茶色 MAISON GILFY レディース オシャレChanel シャネルメガネ メガネフレーム 伊達メガネ ピンク CH 2132ラインアートXL1632REレッド新品★ティファニー【TIFFANY&Co.】レディース★サングラス★T-22シマシマ専用 AKITTO pin1 c.DM 日本製 チタン メガネ 極美品超美品!シャネル正規品!定番サングラス美品!☆ブルガリサングラスCHANEL 眼鏡用フレーム ココマーク付きマトラッセ ネイビーFACE a FACE ファースアファースメガネ