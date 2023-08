☆送料無料☆匿名配送☆コメントや質問が無ければ即購入大歓迎です‼️

☆こちらの商品は、お値引き不可でお願い致します。

流行に流されない渋い男が持つブランドdunhillのUS.RE 24163 PATENTED MADE IN SWITZERLANDのビンテージガスライターです。

●18世紀にイギリスで人気を博したジョージアンスタイルとパラディアンスタイルに着想を得た「ウィンザー」デザインは、流通量が少なく、かなりレアで高値で取引されているお品です。人と被りたくない方やコレクション目的でもオススメです。私のレアコレクションからの特別出品です。

●分解清掃、磨き、超音波洗浄を行い、高品質FKMフッ素耐熱ゴムOリング×3、ガスストッパーパッキン、専用ガスフィルターを新品に交換、フッ素系グリスアップなど時間を掛けて、機構整備をしておりFULL-OHの完全動作品となります。

●写真を見て頂ければ分かりますが、点火口付近は汚れなど無く綺麗で、分解すらしてない、なんちゃって『OH済み全て正常です』『簡単ですがメンテ済み』と違う事が分かると思います。『真面目に分解OHしている商品の見分け方は簡単でバーナー先端部や蓋裏の汚れ、バーナー留め○ボタンが綺麗に磨かれ汚れが無いなどで判断出来ます。是非チェックして見て下さい。

【商品の説明】

ブランド:dunhill ダンヒル

カラー:ブラックラッカー&ゴールド

模 様:ウィンザー バーレイコンビ

形 式:Rollagas / ローラガスタイプ

製造国:スイス

サイズ(約):W×D×H

横幅2.4cm×奥行1.2cm×高さ6.4cm

重 量:約75g~80g程度

※ガス充填量による

付属品:無し、ライターのみ販売

【商品の状態】

ヴィンテージ品ですので、スレキズや落下キズは多少有ります。写真を拡大してよく確認して下さい。表面の状態も良くピアノブラックの漆黒は鮮やかです。オススメ早い者勝ち‼️

状態の感じ方には個人差がございますので、写真を良くご覧になり状態を判断出来る方の購入をお願い致します。

【商品について】

長年自信を持ってdunhill正規品を提供しております。正規品ですので、安心してご購入下さい。

※万が一偽物の場合は速やかに返品対応致します。

#YoshiくんSHOPのダンヒル一覧

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 やや傷や汚れあり

