ご覧いただきましてありがとうございます(*^▽^*)

お嬢様の笑顔が楽しみになるフォーマルアンサンブルです☆*:.。.

☆カラー

ボレロジャケット ネイビー 濃紺

ワンピース パープル 薄紫

色は写り具合などで多少違いがあるかもしれません。

☆サイズ

130

ワンピース着丈72.5

☆商品説明

新品未使用タグ付き sakura サクラ 女の子 女児 キッズ 子供用 フォーマルアンサンブル2点セットです。

ボレロジャケット ワンピース のセット。

定価税込19580円

☆特徴

ボレロ

ノーカラー パフスリーブ レースパイピング入り コサージュ付き

ワンピース

人気のパープル色 パフスリーブ ウエストリボン スカート部分にお花の刺繍入り

⭐︎状態

新品ですが自宅保管品ですのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。店頭に並んでいる状態をお求めの方にはお譲りできません。

サイズや状態等は画像や質問でご購入前に確認をお願いいたします。見逃し等がありましたら申し訳けございません。

同じ商品がある場合は別の在庫を送る場合もございます。

⚠️ご購入前に必ずプロフィールをご覧くださいませ。(トラブルを避けるため必ずプロフィールをお読みいただきまして納得されましたらご購入をお願いいたします)

他にもセレモニースーツを出品中です。是非他の物もご覧下さい。

#HIBISCUSセレクト女の子130まで で検査してご覧下さい

CHOPIN ショパン プティマイン ELLE 組曲 ミチコロンドン sakura サクラ ヒロミチナカノ Lili Lundi リリランディ アリサナ arisana キャサリンコテージ ワルツビームス エニィファム等をお探しの方やピアノやヴァイオリンの発表会 演奏会 コンクール 結婚式 入園式 卒園式、入学式 卒業式 お受験などのセレモニーウェアをお探しの方にも☆♪

GI565623040077④

商品の情報 商品のサイズ 130cm 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきましてありがとうございます(*^▽^*)お嬢様の笑顔が楽しみになるフォーマルアンサンブルです☆*:.。.☆カラーボレロジャケット ネイビー 濃紺ワンピース パープル 薄紫色は写り具合などで多少違いがあるかもしれません。☆サイズ130ワンピース着丈72.5☆商品説明新品未使用タグ付き sakura サクラ 女の子 女児 キッズ 子供用 フォーマルアンサンブル2点セットです。ボレロジャケット ワンピース のセット。定価税込19580円☆特徴ボレロノーカラー パフスリーブ レースパイピング入り コサージュ付きワンピース人気のパープル色 パフスリーブ ウエストリボン スカート部分にお花の刺繍入り⭐︎状態新品ですが自宅保管品ですのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。店頭に並んでいる状態をお求めの方にはお譲りできません。サイズや状態等は画像や質問でご購入前に確認をお願いいたします。見逃し等がありましたら申し訳けございません。同じ商品がある場合は別の在庫を送る場合もございます。⚠️ご購入前に必ずプロフィールをご覧くださいませ。(トラブルを避けるため必ずプロフィールをお読みいただきまして納得されましたらご購入をお願いいたします)他にもセレモニースーツを出品中です。是非他の物もご覧下さい。#HIBISCUSセレクト女の子130まで で検査してご覧下さいCHOPIN ショパン プティマイン ELLE 組曲 ミチコロンドン sakura サクラ ヒロミチナカノ Lili Lundi リリランディ アリサナ arisana キャサリンコテージ ワルツビームス エニィファム等をお探しの方やピアノやヴァイオリンの発表会 演奏会 コンクール 結婚式 入園式 卒園式、入学式 卒業式 お受験などのセレモニーウェアをお探しの方にも☆♪GI565623040077④

商品の情報 商品のサイズ 130cm 商品の状態 新品、未使用

