畫本図貨 中路定年 筆上中下 三冊揃 江戸 文政十年 絵手本 絵本 図案 デザイン 古本 古書 古文書 和本 和書 希少 です。

サイズ:269×179mm厚さ8mm程度

自宅保管の骨董本であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。

畫本圖貨 畫本図貨 画本圖貨 画本図貨 中路定年 絵師 絵手本 図案 デザイン レア 希少 貴重 コレクター コレクション 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ 珍蔵 珍品 書 古書 和本 和書 値下げ

#畫本圖貨 #畫本図貨 #画本圖貨 #画本図貨 #畫本_圖貨 #畫本_図貨 #画本_圖貨 #画本_図貨 #中路定年 #中路_定年 #絵手本 #図案 #絵師 #値下げ #本 #芸術/写真・工芸

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

