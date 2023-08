・メーカー: UNDER ARMOUR

・シリーズ:HARPER 7 Mid RM

・カラー:ホワイト(白)

・サイズ: 27.5cm

・状態: 新品

2021年ナショナルリーグのMVPを受賞したブライス・ハーパーモデルです!

日本未発売モデルのスパイクで、店頭では購入することできないレア商品です。他のプレイヤーと被りたくない人にもオススメです!

サイズ感は購入者の声を聞く限りでは日本のメーカーよりやや小さめとのことです。

即購入および無言購入は大歓迎です。

・メーカー: UNDER ARMOUR・シリーズ:HARPER 7 Mid RM・カラー:ホワイト(白)・サイズ: 27.5cm・状態: 新品2021年ナショナルリーグのMVPを受賞したブライス・ハーパーモデルです!日本未発売モデルのスパイクで、店頭では購入することできないレア商品です。他のプレイヤーと被りたくない人にもオススメです!サイズ感は購入者の声を聞く限りでは日本のメーカーよりやや小さめとのことです。即購入および無言購入は大歓迎です。スパイク靴トラウトNIKEナイキメジャーMLB野球プロ野球社会人野球AdidasアディダスUNDER ARMOURアンダーアーマー ミズノアシックスUA大谷翔平ニューバランスnew Balance

