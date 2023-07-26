卸し売り購入 SAINT 専用 MICHAEL SORAYAMA x スウェット

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90s Champion vintage sweat リバースウィーブ USA製

【62】

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【ブランド】SAINT MICHAEL × SORAYAMA 22ss

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【商品名】SAINT MICHAEL × SORAYAMA CREW NECK

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【品番】SM-S22-0000-074

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【サイズ】XL

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【身幅】約64cm

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【肩幅】約65cm

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【着丈】約71cm

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【袖丈】約67cm

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【参考定価】¥53900

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【付属品】タグ

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【コンディション】

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※ダメージ、エイジング加工が施されています。

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⭐︎AMIRIデザイナーもYouTubeにて着用されていた希少デザインです。

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チャンピオン リバースウィーブ 90s USA製 L ミントグリーン



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◯素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド セントマイケル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◯ご覧頂きありがとうございます。◯初めにプロフィール欄のご確認をお願いします。【62】【ブランド】SAINT MICHAEL × SORAYAMA 22ss【商品名】SAINT MICHAEL × SORAYAMA CREW NECK【品番】SM-S22-0000-074【サイズ】XL【カラー】ブラック【素材】綿100%【身幅】約64cm【肩幅】約65cm【着丈】約71cm【袖丈】約67cm【参考定価】¥53900【付属品】タグ【コンディション】※ダメージ、エイジング加工が施されています。⭐︎AMIRIデザイナーもYouTubeにて着用されていた希少デザインです。#SAINTMICHAEL#saintmxxxxxx#SORAYAMA◯素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。◯ご質問や不明点等ございましたらコメント欄よりお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド セントマイケル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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