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【初回限定お試し価格】 新品未使用　the dilettante lukeトート ヘリンボーン トートバッグ

商品の説明

the dilettante　Luke
最終値下げ ミナペルホネン パニーニバッグ シンフォニー グレイ
定価￥26,400
【極美品】パイソントートバッグ Genuine python 蛇革A4
素材本体:麻 床革
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SIZEH35.5cm ・ W42.5cm ・ D10cm
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商品の情報

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the dilettante　Luke定価￥26,400素材本体:麻 床革SIZEH35.5cm ・ W42.5cm ・ D10cmタグは切り取りましたが一度も使用していません。A4が余裕で入る大きさなので、オフィスカジュアルにもぴったりです。タグ・保存袋ありタグは切り取っていますが付属します。カラー···ベージュバッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドザディレッタント
商品の状態新品、未使用

【初回限定お試し価格】 新品未使用　the dilettante lukeトート ヘリンボーン トートバッグ

25分钟前

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b4e0fb2ea

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b4e0fb2ea
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