正式的 Virgil Abloh×Mickey Mouse　※未開封　海外　L パーカー

ヴァージルアブロー×ミッキー
メキシカンパーカー ヴィンテージ
”Figures Of Speech”のオフィシャルパーカーです。
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ヴァージルアブロー、Off White好きに(^-^)
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注意:Off White製ではありません
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意:Off White製ではありません
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|オフホワイト
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の情報
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|新品、未使用