高質 転生したらスライムだった件 フィギュア ソウエイ,ラミリス,ヒイロ 転スラ コミック/アニメ

転生したらスライムだった件 のフィギュアを30点セットで出品します!

◼️ 紅蓮の絆編 ヒイロ 10点

◼️ ラミリス 10点

◼️ 蒼き隠密 ソウエイ 10点

新品、未開封品となりますが、アミューズメント景品の為、商品の初期傷や獲得時の箱の痛み、破れや歪み等が御座います。気になる方、完璧を求められる方はご遠慮ください。また、商品の初期不良についてはこちらでは対応致しかねますので、メーカーへお問い合わせお願いします。

発送は隙間を緩衝材で埋めたうえで、リサイクルダンボールへお入れして発送致します!ご理解よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

