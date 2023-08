■出回りのない希少デザイン

msgm

■XLのビッグサイズ

⭕️ご覧頂き、ありがとうございます^ ^

✔️当店の商品は、送料無料・即購入OKです。

✔️新商品は入荷次第、随時出品しております。

✔️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

✔️お得なフォロー割実施中です!

是非プロフィールをご覧ください^ ^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#ジミーsセレクト

⬇️ジャンル別はこちら⬇️

#ジミーsTシャツ

⭕️商品情報

✔️ブランド

HUMAN MADE / ヒューマンメイド

✔️カラー/デザイン

ブラック 黒

虎 トラ タイガー ポケットT ロゴワッペン

✔️サイズ

【XLサイズ】

平置き採寸

肩幅 52cm

身幅 55cm

着丈 69cm

袖丈 23cm

ゆき丈 40.5cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✔️素材

コットン 日本製

✔️商品説明

フロントはポケットに刺繍ロゴのワッペン。

バックはインパクトのある虎のデザイン。

このデザインは現状出回りがなく大変希少です。

ブラックのXLサイズ。

✔️状態

数回着用程度の美品です。目立ったダメージなく良好なコンディションになります。

⭕️注意事項

✔️中古品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。

✔️あくまで古着の為、微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください。

⭕️発送期間

✔️補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

⭕️ショップ説明

当店では、ナイキ、 アディダス 、ステューシー 等、 スポーツMIX に合わせやすい商品から、ハイブランド、ヴィンテージなど様々な商品を取り揃えております!

下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください^ ^

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#ジミーsセレクト

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒューマンメード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

