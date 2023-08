こちらの商品、VZのプロフィールからフォローしていただくと10%引きになります。

商品コード:T7

商品紹介

80年代DCブランド「ブルーオンピンク」のフィッシングジャケットです。

前身頃と後ろ身頃でフィッシングジャケットを忠実にサンプリングしながら、濃いターコイズグリーンと控えめな金色のジップやボタンでタウンユースに落とし込んだデザインとなってます。

着丈は短め、身幅が広めで最近のドメブラで見るようなサイズ感やシルエット。

状態はかなり良いミントコンディションで古着屋などでもそうそう見かけない一点もの。

この機会に是非。

状態

大小の目立つヨゴレ、穴開き、ニオイなどありません。

古着として状態良い方です。

表記サイズ

表記なしですがL程度のサイズ感です。

※必ず実寸サイズもご確認ください!!

実寸サイズ(平置き計測)

着丈63cm

身幅60cm

肩幅52cm

袖丈61cm

カラー

素材

コットン100%

即購入OK

専用、お取り置き、着画はお断りしております。

出品している商品は全て古着となります。そのことをご理解頂ける方のみ、ご購入くださるようお願いいたします。

adidas Originals VANSパーカー ロンT リュック ニット THRASHER ニューバランス FlLA コムデギャルソン バッグ シューズ セットアップ north face オフホワイト マウンテンパーカー ナイロン NEW ERA ジャージ off white volcom stussy supreme adidas champion GUCCI UNDERCOVER y-3 acg patagonia north face ダウン チャンピオン Reebok BALENCIAGA comme des garcons バンズ シュプリーム パンツ louis vuitton PRADA LACOSTE ラコステ tommy hilfiger トミー FRED PERRY フレッドペリー Carhartt カーハート Levi's リーバイス デニム gap エディバウアー Columbia

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

