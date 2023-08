直営店に限定 OFF-WHITE NIKE Football Tシャツ Collection Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご観覧頂きありがとうございます!

NIKE × OFF-WHITE ナイキ オフホワイト Football Collection Tee フットボール コレクション 半袖 Tシャツ

サイズ L

詳細size 着丈 73 身幅 63 肩幅 50 袖丈 25

【コンディションランク】AB

微量に首元の薄汚れはありますが、全体的な状態は良好の商品です。

その他、見落としがあるかもしれません。神経質な方や、細かい事を気にされる方はご購入をお控え下さいませ。必ず写真で確認し判断して頂けます様、よろしくお願い申し上げます。

SS:新品、未使用品の商品

S:とても良い状態の商品

A:多少の使用感はありますが良い状態の商品

B:傷・汚れ等が多少ある状態の商品

C:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品

D:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態のジャンク商品

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

