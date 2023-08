閲覧いただきありがとうございます!!

【新品・未使用品・タグ付き】

BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン ホースロゴ 刺繍 メンズ Yシャツ ワイシャツ 長袖 カジュアルシャツ Mサイズです!!

今は手に入らない未使用品のバーバリーロンドンのホースロゴチェックワイシャツです!!

上品なさりげないチェック柄にホースロゴのワンポイント刺繍がシックでめちゃくちゃおしゃれなメンズワイシャツです!!

私服やカジュアルにもお使いいただけます!!

□ブランド

BURBERRY LONDON

burberry ロンドン

バーバリー ロンドン

□サイズ

表記サイズ:M

胸囲:88〜96cm

※タグの表記サイズです。

□素材

綿100%

□コンディション

新品・未使用品・タグ付きです。

自宅保管のため完璧を求める方はご遠慮ください。

□配送

簡易梱包にて入金確認後1日〜2日で発送します!

基本当日に発送を心がけておりますのでなるべく早く発送いたします!

※なるべく小さくして配送いたしますので商品にシワができる可能性がございます。そちらをご了承の程お願いいたします。

□最後に

素人ですので目立ちにくいシミやよごれ、色褪せ、ほつれ等は見落とし等あるかと思います。 ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

※即購入OKです!

※専用ページの対応は致しませんのでご了承下さい。

※最後にお手数ですが、プロフィールを必ずご確認よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 新品、未使用

