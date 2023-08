海外並行輸入正規品 HERO7 GoPro BLACK 4K ビデオカメラ

GoPro HERO7 BLACK

まずご視聴ありがとうございます。

GoPro HERO7は4Kの画質なのでとても綺麗です!

使用は2回です。

購入して使う機会がなくなり、使って頂ける方に売ることにしました。

本体は初期化してあります。

サイズは小さめでヘッドに付けてもとても疲れにくいです。

ヘッドマウントとは別で買いました。

セットで売らせて頂きます。

想像以上な綺麗な画質でブレ防止も完璧です。

コンパクトに全部入り、持ち運びも便利です。

GoPro HERO7 BLACKまずご視聴ありがとうございます。GoPro HERO7は4Kの画質なのでとても綺麗です!使用は2回です。購入して使う機会がなくなり、使って頂ける方に売ることにしました。本体は初期化してあります。サイズは小さめでヘッドに付けてもとても疲れにくいです。ヘッドマウントとは別で買いました。セットで売らせて頂きます。GPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防水対応USB有無種類: USB2.0VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITYWIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDEDcolor: BLACKバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池モニタ有×2個バッテリー動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K静止画撮影機能有静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素想像以上な綺麗な画質でブレ防止も完璧です。コンパクトに全部入り、持ち運びも便利です。#WoodmanLabs#GoPro人気モデル...GoPro HERO 7画質...4K撮影時間...120分~アクションカメラ

