品多く セントマイケル 23SS ハーフパンツ ショートパンツ

新品未使用

最終値下げ❗️❗️❗️❗️

セントマイケル 23SSハーフパンツ

ブラックベースに、蒼緑色のワンポイントがプリントされたハーフパンツです。Mサイズです。

《READY MADE》のデザイナー「細川雄太氏」と、マルチビジュアルアーティストとして活動している「Cali Thornhill Dewitt (カリソーンヒル・デウィット)氏」が手掛ける、新鋭ブランド《SAINT MICHAEL》がスタート。 リアルなヴィンテージ感をうまく再現し、デザイナー両名のこだわりが詰まった、着るほどに愛着が沸くコレクションとなっております。

国内外問わず大人気ブランドで、発売後は即完売になるほどの商品です。

これから暑い時期に入りますので、ハーフパンツどうでしょうか?

なにか質問がありましたらコメントお願いします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···コットン

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レディメイド 商品の状態 新品、未使用

