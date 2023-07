♬他にも色々出品しております(o^^o)こちらからご覧くださいませ♪#ゆずハウス

♬他にも色々出品しております(o^^o)こちらからご覧くださいませ♪#ゆずハウス◆ノースフェイス ベンチャージャケット \(//∇//)\安定超人気のカーキ色 ニュートープ♡◆NP11536◆参考定価17600円税込◆サイズ メンズ Mサイズ◆前身丈64◆後身丈66◆身幅54⚠️素人採寸ですので誤差怒らないでくださいませ( ; ; )◆カラー カーキ♬ニュートープ※超人気安心色♡上品なお色です^_^◆状態:お写真でご覧頂けると思いますがお綺麗です(((o(*゜▽゜*)o)))♪大きな破れ・ほつれ等無く、私の目で確認出来る汚れもありませんでした♡写真にて状態ご確認をお願い致します♡^ - ^上記加味した上での価格設定、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします◆防水、防風を兼ね備えたレインジャケット( ^ω^ )幅広いシーンで活躍♬素材は肌触りが良くフロント止水ファスナー使用、使い方を選ばないベーシックなデザインは日常でもコーディネートしやすいですね♪⚠️価格交渉ですがフォロー後(o^^o)新着以外の商品ではございますがコメント頂ければ過度なご提案でなければ可能な限り検討させてお返事お送り致します♪ご遠慮せずにお申し付けくださいませ☆⚠️衣類の梱包の際、厚みをおさえるために圧縮させて頂く場合があります。⚠️掲載商品において中古・古着の取扱いもございます。完璧な商品をお求めの場合はご遠慮くださいませ。⚠️お求めやすい価格設定を心がけておりますので一番安い発送方法の場合でお届けさせて頂くこともございます。補償・追跡などない場合がありますので、ご了承ください。⚠️極力当日発送を目標にしておりますが天候不順や交通障害等イレギュラーにて発送までに2~3日ほどお日にちを頂く場合がございます。◆スムーズなお取引が出来るように心がけて参ります。最後まで読んで頂き誠にありがとうございました(⌒▽⌒)末永く宜しくお願い致します♡カラー···グリーン カーキ ニュートープ柄・デザイン···刺繍素材···ナイロンフード···フードあり(取外し不可)襟···オープンカラー季節感···春、夏、秋、冬

