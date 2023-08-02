【美品】 CAREERING PLACEBO 501 silver ピアス(両耳用)

カラー···シルバー

CAREERING PLACEBO 501 silver

材質···シルバー

CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳

ピアス 形···リング・フープ

イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳



⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス

キャリアリング プラシーボピアス 501

CAREERING PLACEBO



mop flops様専用

【説明】

【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101

常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。

VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925



グッチインターロッキングピアス

金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。

CAREERING PLACEBO 501 silver



CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳

⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。

イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳



⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス



CAREERING PLACEBO

【商品状態】

mop flops様専用

複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。

【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101



VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925

#TOMWOOD トムウッド

グッチインターロッキングピアス

シルバーアクセサリー

CAREERING PLACEBO 501 silver

#Allblues オールブルース

CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳

#FLASHPOINT フラッシュポイント

イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳

#careering

⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス

antidote buyers club

商品の情報 ブランド キャリアリング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···シルバー材質···シルバーピアス 形···リング・フープキャリアリング プラシーボピアス 501【説明】常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。 金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。【商品状態】複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。#TOMWOOD トムウッド シルバーアクセサリー#Allblues オールブルース#FLASHPOINT フラッシュポイント#careering antidote buyers club

商品の情報 ブランド キャリアリング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CAREERING PLACEBOmop flops様専用【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925