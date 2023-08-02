【美品】 CAREERING PLACEBO 501 silver ピアス(両耳用)

カラー···シルバー
CAREERING PLACEBO 501 silver
材質···シルバー
CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
ピアス 形···リング・フープ
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳
⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス
キャリアリング プラシーボピアス 501
CAREERING PLACEBO
mop flops様専用
【説明】
【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101
常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。
VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925
グッチインターロッキングピアス
金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。
CAREERING PLACEBO 501 silver
CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳
⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス
CAREERING PLACEBO
【商品状態】
mop flops様専用
複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。
【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101
VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925
#TOMWOOD トムウッド
グッチインターロッキングピアス
シルバーアクセサリー
CAREERING PLACEBO 501 silver
#Allblues オールブルース
CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
#FLASHPOINT フラッシュポイント
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳
#careering
⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト ロゴピアス
antidote buyers club
CAREERING PLACEBO
商品の情報
|ブランド
|キャリアリング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
mop flops様専用
【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101
VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925
カラー···シルバー材質···シルバーピアス 形···リング・フープキャリアリング プラシーボピアス 501【説明】常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。 金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。【商品状態】複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。#TOMWOOD トムウッド シルバーアクセサリー#Allblues オールブルース#FLASHPOINT フラッシュポイント#careering antidote buyers club
商品の情報
|ブランド
|キャリアリング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし