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【美品】 CAREERING PLACEBO 501 silver ピアス(両耳用)

商品の説明

カラー···シルバー
CAREERING PLACEBO 501 silver
材質···シルバー
CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
ピアス 形···リング・フープ
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳

⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト　ロゴピアス
キャリアリング　プラシーボピアス　501
CAREERING PLACEBO

mop flops様専用
【説明】
【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101
常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。
VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925

グッチインターロッキングピアス
金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。
CAREERING PLACEBO 501 silver

CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳

⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト　ロゴピアス

CAREERING PLACEBO
【商品状態】
mop flops様専用
複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。
【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101

VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925
#TOMWOOD トムウッド
グッチインターロッキングピアス
シルバーアクセサリー
CAREERING PLACEBO 501 silver
#Allblues オールブルース
CAREERING キャリアリング PLACEBO 301 両耳
#FLASHPOINT フラッシュポイント
イタリア製 VINTAGE ヴィンテージ フープピアス シルバー925 両耳
#careering
⚫︎チョコ様専用⚫︎新品未使用★ Off-White オフホワイト　ロゴピアス
antidote buyers club

CAREERING PLACEBO

商品の情報

ブランドキャリアリング
商品の状態目立った傷や汚れなし

mop flops様専用

【番長】様専用出品 CAREERING PLACEBO 101

VINTAGE ヴィンテージ クラシックフープピアス シルバー925
カラー···シルバー材質···シルバーピアス 形···リング・フープキャリアリング　プラシーボピアス　501【説明】常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデル PLACEBO。 金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。【商品状態】複数回使用していますので、シルバー素材の特有の小傷は見受けられますが、とりわけ目立ったダメージはありません。#TOMWOOD トムウッド シルバーアクセサリー#Allblues オールブルース#FLASHPOINT フラッシュポイント#careering antidote buyers club

商品の情報

ブランドキャリアリング
商品の状態目立った傷や汚れなし

【美品】 CAREERING PLACEBO 501 silver ピアス(両耳用)

51分钟前

【美品】 CAREERING PLACEBO 501 silver ピアス(両耳用)

¥35,000 ¥19,950

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bf766a5b7e
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