シャーリーテンプルの

苺に花柄とリバティ柄のワンピースと

[美品] ShirleyTemple♡苺と花柄&リバティ柄ワンピース 160

バレッタ(おまけ)です。

(バレッタだけでも金額はします)

現在では【Sister】になるかと。

バレッタ(未使用)ご不要の方は、

お付け致しませんので

ご購入後メッセージよりご連絡下さい。

下の娘が小学高学年時に

京都の百貨店で購入したもので、

随分前に販売されたものです。

(ワンピース・帽子・バレッタ同柄3点

同時購入)

帽子は保管状態がよくなく

色褪せしておりましたので廃棄しました。

ホームクリーニングをして

(軽く手洗い・押洗い)

可愛く綺麗な状態でしたので

長らくクローゼットに保管しておりました。

整理のため出品致しました。

旅行時に2回着用したと

記憶しております。

大変美品の綺麗な状態ですし、

現在着用されても違和感なくいけると

思います。

【サイズ】

着丈 85.5cm

肩幅 31cm

脇下 43m

袖丈 13.5cm

(多少の誤差はお許し下さい)

サイズが合えば大人の方でも

着用出来るかと思います。

一度お手持ちのサイズを

ご確認いただけますとよろしいかと。

エミリーテンプルキュート好きな方など。

見方感じ方には個人差がございますし、

些細な見落とし等があるやも知れません。

また自宅長期保管品ですので、

些細なことをお気になされる方は

ご購入はご遠慮下さい。

クローゼット用防虫剤の香り等を

気になされる方もご購入はご遠慮下さい。

ある程度軽く折り畳んで梱包発送しますが

畳み皺は差程見られないと思います。

上記ご了承いただける方のみご購入下さい

■ゆうパケットポスト発送予定

(らくらくメルカリ便へ変更あり)

エミリーテンプルキュート

メゾピアノジュニア

花柄

リバティ柄

商品の情報 商品のサイズ 160cm ブランド シャーリーテンプル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャーリーテンプルの苺に花柄とリバティ柄のワンピースとバレッタ(おまけ)です。(バレッタだけでも金額はします)現在では【Sister】になるかと。バレッタ(未使用)ご不要の方は、お付け致しませんのでご購入後メッセージよりご連絡下さい。下の娘が小学高学年時に京都の百貨店で購入したもので、随分前に販売されたものです。(ワンピース・帽子・バレッタ同柄3点 同時購入)帽子は保管状態がよくなく色褪せしておりましたので廃棄しました。ホームクリーニングをして(軽く手洗い・押洗い)可愛く綺麗な状態でしたので長らくクローゼットに保管しておりました。整理のため出品致しました。旅行時に2回着用したと記憶しております。大変美品の綺麗な状態ですし、現在着用されても違和感なくいけると思います。【サイズ】着丈 85.5cm肩幅 31cm脇下 43m袖丈 13.5cm(多少の誤差はお許し下さい)サイズが合えば大人の方でも着用出来るかと思います。一度お手持ちのサイズをご確認いただけますとよろしいかと。エミリーテンプルキュート好きな方など。見方感じ方には個人差がございますし、些細な見落とし等があるやも知れません。また自宅長期保管品ですので、些細なことをお気になされる方はご購入はご遠慮下さい。クローゼット用防虫剤の香り等を気になされる方もご購入はご遠慮下さい。ある程度軽く折り畳んで梱包発送しますが畳み皺は差程見られないと思います。上記ご了承いただける方のみご購入下さい■ゆうパケットポスト発送予定(らくらくメルカリ便へ変更あり)エミリーテンプルキュートメゾピアノジュニア花柄リバティ柄

