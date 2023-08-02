ずっと気になってた ダイキン　空気清浄機　花粉　ストリーマー　ハウスダスト　アレルギー 空気清浄器

数多くある商品から当商品を拝見して

dyson ダイソン HP04 空気清浄機能付ファンヒーター

頂きありがとうございます。

美品 Dyson Purifier Hot+Coo空気清浄ヒーター扇風機HP04



空気清浄機 アプリ操作 空気質可視化 ペット 匂い 58畳 HEPA

今回出品致します商品はペットを飼ってるご家庭や花粉季節に苦労している方にピッタリな

Panasonic ジアイーノ F-MV4100-SZ 新品未開封

ダイキン製の空気清浄機になります。

【新品未開封品】 ダイソン 空気清浄機 BP01 dyson



【美品】SHARP KI-JS70-W 加湿空気清浄機 2019年製品

引越しする予定でここまで大型の空気清浄機が必要なくなった為、出品致します。

スポットクーラー クレクール3



未使用品 MITSUBISHI MA-83H-W 空気清浄機



空気清浄機 アトモスフィア スカイTM 【新品未使用】

DAIKIN

ダイソン dyson pure hot＋cool HP00ISN

購入価格:86,500円

未使用 DAIKIN ダイキン ストリーマ空気清浄機 ACK55X-W

型式:ACM75K-W

20年製✨CORONA衣類乾燥除湿機 CD-H1020AE

本体サイズ:幅39.5×奥行23×高さ57.6cm

ピエラス medi air

重量:7.5kg

エレクトロラックス 空気清浄機 FLOW A3 FA31-203

運用床面積の目安:空気清浄機単独28畳

Panasonic F-VXM90-TM 加湿空気清浄機

お部屋をきれにする目安:8畳-10分

滝イオンメディック 空気清浄機

電源:単相100Vキャプタイヤコード(床置対応)

A1141 CO2センサー ベルエール BA-300 静電気フィルタ式空気清浄機

消費電力:空気清浄6-63W

【新品】アムウェイ アトモスフィアスカイ 車用空気清浄機 アトモスフィアドライブ

運転音:空気清浄17-48dB

SHARP 除湿機 CV-L71-W 2020年製

集塵方式:電気集塵方式+プリーツフィルター

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 やや傷や汚れあり

数多くある商品から当商品を拝見して頂きありがとうございます。今回出品致します商品はペットを飼ってるご家庭や花粉季節に苦労している方にピッタリなダイキン製の空気清浄機になります。引越しする予定でここまで大型の空気清浄機が必要なくなった為、出品致します。DAIKIN 購入価格:86,500円型式:ACM75K-W本体サイズ:幅39.5×奥行23×高さ57.6cm重量:7.5kg運用床面積の目安:空気清浄機単独28畳お部屋をきれにする目安:8畳-10分電源:単相100Vキャプタイヤコード(床置対応)消費電力:空気清浄6-63W運転音:空気清浄17-48dB集塵方式:電気集塵方式+プリーツフィルター

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Panasonic F-MV2100-WZアイリスオーヤマ 空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120-Wダイキン 空気清浄機 花粉 ストリーマー ハウスダスト アレルギー未使用✨日立 加湿空気清浄機 花粉症 自動おそうじ クリエア