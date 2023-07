ご購入前にプロフィールのご確認よろしくお願いします!!

◆ブランド

TAGLIATORE(タリアトーレ)

◆モデル

モンテカルロ

◆サイズ

44/R

肩幅:43cm

着丈:70cm

身幅:48cm

袖丈:63cm

袖 開き見せ仕様です。

春夏用のジャケットです。

背抜きです。

◆産地

Made in ITALY

◆素材

表地

綿36%毛36% アクリル18%ナイロン10%

裏地

キュプラ100%

◆仕様

サイドベンツ

◆状態

目立った汚れはございません。

◆その他

ハンガーは付属しておりません。

自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タリアトーレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

