CONVERSE ONESTAR MADE IN JAPAN です。

ルイヴィトン スニーカー モノグラムデニム ハイカット 37inch

ヒールパッチの文字が『ALL★STAR』となっております。

フェラガモ 新品未使用 ニット スニーカー 6.5 24 23.5 グレー 黒

深みのある良い色で足元のアクセントとして最適です。

トッズ レディース スニーカー 34ハーフ



New Balance 990v6 W990BK6 23.5cm

【状態】

グッドラック トレーナー 24cm 新品未使用

インソールに破れなどは無くかかともたっぷりと残っていてまだまだ履けます。

ナイキ × オフホワイト ズーム テラ カイガー 5

箱は撮影用の物の為付属しません。

最終値下げ marni マルニ パブロ スニーカー



Reebok ポンプフューリー 22cm

【サイズ】

ニューバランス レディース スニーカー ホワイト 24cm ランニング 白

US5

クロエ 黒 レース スニーカー 36 /23cm

24cm

【〜14日迄】Salvatore Ferragamo スニーカー 7C



adidas SUPERSTAR 80s VINTAGE DX 36 23cm



GIVENCHY靴 スニーカー

★この他にも ワンスター チャックテイラー ジャックパーセル 80s 90s の USA ヴィンテージ オールスター などコンバースのスニーカーを中心に多数出品しております。

24.5㎝ new balance U9060UAW

#かえる印のスニーカー

【美品】miumiu ビジュースニーカー

↑こちらから詳細検索も可能ですので是非ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BB550 GRAY/D スニーカー 24cm 新品



エルメス スニーカー デイ ゴールド金具 37



ORKID WNS AMERI スニーカー

CONVERSE ONESTAR MADE IN JAPAN です。ヒールパッチの文字が『ALL★STAR』となっております。深みのある良い色で足元のアクセントとして最適です。【状態】インソールに破れなどは無くかかともたっぷりと残っていてまだまだ履けます。箱は撮影用の物の為付属しません。【サイズ】US524cm★この他にも ワンスター チャックテイラー ジャックパーセル 80s 90s の USA ヴィンテージ オールスター などコンバースのスニーカーを中心に多数出品しております。#かえる印のスニーカー↑こちらから詳細検索も可能ですので是非ご覧ください。 商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキ エアマックス95 24.5センチ【新品】Nike WMNS Dunk Low "Photon Dust"未使用【USA製】NB M1400 JWT新品未使用 ニューバランス アローズ限定 W574 ベージュ 24cm【New Balance】MR530