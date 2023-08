LEGO TECHNIC (レゴ テクニック)

材質:ABS

ピース:2595

2 in 1 モデル

1セットで長く楽しめる2 in 1 モデル。

MACK® アンセム™ のレゴ® テクニックレプリカで、組み立てがいのある革新的なデザインを体感。MACK Trucks Inc. とのパートナシップで完成したこのモデルは、細かなディテールまで本物そっくりに再現。ドアを開けて、設備の充実した運転席。ディテールにこだわったダッシュボードやハンドル、サンバイザー、調節できるシートと2段ベッドがあり、ボンネットの下にはピストンやラジエーターファンが動く直列6気筒エンジンがある。ハンドルを切ってトラックを好きな位置に停車させたら、着陸装置を下ろし、アウトリガーを最長位置で固定して、2本のクレーンアームでコンテナを吊り上げ、取り外し式のトレーラーに乗れる。別のモデルの組み立てにチャレンジしたくなったら組み立てなおして、本物そっくりのディテールが詰まったアイコニックな MACK® LR ゴミ収集車に変身。

||注意||

組み立て説明書はオリジナルでもMACKのみです。ゴミ収集車の組み立て説明書はレゴサイトからダウンロード仕様です。

【商品の状態】

パーツ確認済み。デカールなど既に貼り付け済みです。(画像6枚目)

ピースの欠損は無いと思いますが、万が一欠損がある場合でも免債とさせて頂きます。欠損ピースについてはブリッカーズさん等から購入者様にてお買い求め願います。箱に画像5のように擦れが所々見受けられます。

非喫煙、ペット不在。

【発送】

・ゆうゆうメルカリ便。

・土日祝日の発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。

【注意事項】

・商品は主観評価となり、細部までの確認が至らず見落としがある場合がございます。中古の性質をご理解頂いた方のみご購入をお願い致します。

・クレー厶無し、返品無しでお願いします。

・写真に写っているもの全て、現状、現物渡しとなります。(モニター環境により色写りが違って見えることがあります。)

・リサイクル品での簡易包装となります。

・時間指定非対応の配送時間指定、値下げのなどのお問い合わせは対応致しませんのでご了承ください。

・以上の他不透明なことがございましたらご購入前にお問い合わせ願います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

