【限定特価】 slagjaadmnsv様専用 デニム/ジーンズ

ウエスト76

股上33

股下75

裾幅22

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エイティス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

eytysのfoot emboss denimです。定価45,000円サイズは26×32のゴールデンサイズです。形はbenzタイプなのでバギーシルエットです。ケミオも着用しているデニムです。ハイウエストでAラインを作りやすいのでスタイルがとても良く見えます。新品購入後2回履きましたが、ほぼ未使用の状態です。our legacy、martine rose、y/project、ttt_msw、dairikuなど好きな方はぜひ!ウエスト76股上33股下75裾幅22dairiku YprojectgoffaNeedles11747391strips store toga viriliskudosauraleelittlebigallegeジョンローレンスサリバンmartine rosedoubletmaison margielanamachekoernest w bakersecond layerjacquemusmarnimartin roserold skovbodestefan cookeafter winterwales bonnerour legacy

