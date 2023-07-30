お気に入りの 【新品・未開封品】intel純正ベアボーン NUC11TNKi7 Core i7 PCパーツ

【新品未使用・茶箱】

DeepCool LS720 高性能水冷式 CPU クーラー 360ｍｍ

intel NUC ベアボーン NUC11TNKi7 Core i7

KOMPLETE AUDIO 6



【Isi様専用】Core i5 13600KF BOX

intel純正のNUC

専用NVIDIA RTX A4500グラフィックスカード 保証有2.3/3

NUC11TNKi7（BNUC11TNKI70Z00）未使用未開封品です。

Intel Core i5 13400F

Intel NUC Pro Kitの最上位、第11世代 Core i7搭載モデルです。

intel Arc a750

新品販売価格 約110,000円

Corsair iCUE H150i ELITE LCD



【新品未使用】Fractal Design Ridge White

本商品の他にM.2 SSD、メモリ、OSが必要なベアボーンです。

ZOTAC GAMING GEFORCE GTX 1660 SUPER

ACアダプタはキットに同梱されていおり、別途電源ケーブル(C5タイプ)が必要ですがおまけでお付けします。

ジャンク：ZOTAC RTX2080 SUPER 8GB GDDR6



Core2Quad Q9650パソコン フルカスタマイズ おまけ有

同梱されているVESAブラケットにて、液晶モニターの背面に固定することも可能です。（※モニター側にVESA対応のネジ穴必要）

【新品】2コセットCrucial SSD MX500 1000GB(1TB)



MSI RADEON RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G

■製品スペック

crucial 内蔵SSD P3 Plusシリーズ M.2 2280 4TB

・CPU Intel Core i7-1165G7

kdc200 充電ケーブル

・対応メモリー DDR4 3200

GTX1070Ti 玄人志向 グラフィックボード

・メモリインターフェース S.O.DIMM

GeForce RT 3080 GamingPro V1 10GB 非LHR版

・メモリスロット数 2

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB ジャンク品

・最大メモリー容量 64GB

GALAKURO RTX3060Ti 玄人志向

・チップメーカー INTEL

【未検品】CORSAIR 一体型簡易水冷CPUクーラー /Y3529-K3

・グラフィックチップ名 Intel Iris Xe Graphics

ASUS GTX1070 Founders Edition

・無線LAN ○

Intel Core i5-12400F 中古品 最終値下げ

・無線LAN規格 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC GPU ①

・Bluetooth ○

グラフィックボード GIGABYTE GTX1660ti

・M.2 PCIe x4 Gen 4： M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3： M.2 22x42 (key B)

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用・茶箱】intel NUC ベアボーン NUC11TNKi7 Core i7intel純正のNUCNUC11TNKi7（BNUC11TNKI70Z00）未使用未開封品です。Intel NUC Pro Kitの最上位、第11世代 Core i7搭載モデルです。新品販売価格 約110,000円本商品の他にM.2 SSD、メモリ、OSが必要なベアボーンです。ACアダプタはキットに同梱されていおり、別途電源ケーブル(C5タイプ)が必要ですがおまけでお付けします。同梱されているVESAブラケットにて、液晶モニターの背面に固定することも可能です。（※モニター側にVESA対応のネジ穴必要）■製品スペック・CPU Intel Core i7-1165G7・対応メモリー DDR4 3200・メモリインターフェース S.O.DIMM・メモリスロット数 2・最大メモリー容量 64GB・チップメーカー INTEL・グラフィックチップ名 Intel Iris Xe Graphics・無線LAN ○・無線LAN規格 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax・Bluetooth ○・M.2 PCIe x4 Gen 4： M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3： M.2 22x42 (key B)

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 新品、未使用

新品1TB M.2 NVMe SSD gen4 CSSD-M2B1TPG3VNFXIM APEX シムエイペックス コンバーターNVIDIA QUADRO P620 中古【動作確認済】変換ケーブル4本付き【新品未使用】LANケーブル Cat5e UTP 300m×2箱