【在庫僅少】 LABEL BLACK ブラックレーベル Mサイズ ブルゾン クレストブリッジ ブルゾン

ブラックレーベル クレストブリッジの一重のブルゾンです。

背当てのみ裏地がついており、肌寒い時に軽快に羽織れるブルゾンです。

ポリエステルなのでシワを気にせず着用できます。

ポケット2個

ダブルジップ仕様

複合繊維(ポリエステル)75%

ポリエステル25%

裏地 綿

Mサイズ

胸囲86-94

身長165-175

4枚目のお色が実物に近いです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックレーベルクレストブリッジ 商品の状態 新品、未使用

