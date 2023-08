ATEN VE8950T Video over IPトランスミッター(4K HDMI対応)1台と

ATEN VE8950R Video over IPレシーバー(4K HDMI対応)X2台セット

最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPレシーバー(4K HDMI対応)とトランスミッターです。

簡単に構築や操作ができるため、展示会や空港、大学、カンファレンスセンター、ショッピングモール等、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージでのに最適な製品です。

3台セット価格:VE8950Tx1台 VE8950Rx2台

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

