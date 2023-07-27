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魅了 【Y&Co.様専用】18K ハーフエタニティ　ダイヤモンドリング リング

商品の説明

18Kダイヤリングになります。
アフリカダイヤモンド★ピンクゴールドリング★7号★
京セラジュエリーにて購入しました。
鑑定書あり　18K ルビー　ダイヤモンド　イエローゴールド　リング　5.5号
購入価格は41,000円程。
訳あり ハートリング ダイヤモンド
重ね付けするととても可愛く、ダイヤの煌めきがとても綺麗です。
ひろゆき様ご成約　【一点物】ブラジル産　エイトリータ　バターリャ　0.429

Cartier 指輪　2Cリング
【素材】K18　イエローゴールド
【仕上げ済】カルティエ　ウェディング ダイヤ リング　PT950 cr-11
【石種】天然ダイヤモンド13pcs　合計0.15ct
★SALE★VSクラス！無色透明 エクセレント級 高品質ダイヤ 1カラットリング
【リング幅】最大幅約2.2mm
ダイヤモンドハーフエタニティリング 0.2ct
【サイズ】5号
値下げ!!超高級 大粒 サファイア2.53ct ダイヤ プラチナリング 鑑別書付

おーろら様 2点セット
半年程着用していたので生活傷はあります。
agete CLASSIC　K14 アイオライト リング 5号
ジュエリーケースに入れてお送りします。

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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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18Kダイヤリングになります。京セラジュエリーにて購入しました。購入価格は41,000円程。重ね付けするととても可愛く、ダイヤの煌めきがとても綺麗です。【素材】K18　イエローゴールド 【石種】天然ダイヤモンド13pcs　合計0.15ct 【リング幅】最大幅約2.2mm【サイズ】5号半年程着用していたので生活傷はあります。ジュエリーケースに入れてお送りします。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

魅了 【Y&Co.様専用】18K ハーフエタニティ　ダイヤモンドリング リング

12分钟前

魅了 【Y&Co.様専用】18K ハーフエタニティ　ダイヤモンドリング リング

¥16,000 ¥12,000

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