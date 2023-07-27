魅了 【Y&Co.様専用】18K ハーフエタニティ　ダイヤモンドリング リング

18Kダイヤリングになります。

アフリカダイヤモンド★ピンクゴールドリング★7号★

京セラジュエリーにて購入しました。

鑑定書あり 18K ルビー ダイヤモンド イエローゴールド リング 5.5号

購入価格は41,000円程。

訳あり ハートリング ダイヤモンド

重ね付けするととても可愛く、ダイヤの煌めきがとても綺麗です。

ひろゆき様ご成約 【一点物】ブラジル産 エイトリータ バターリャ 0.429



Cartier 指輪 2Cリング

【素材】K18 イエローゴールド

【仕上げ済】カルティエ ウェディング ダイヤ リング PT950 cr-11

【石種】天然ダイヤモンド13pcs 合計0.15ct

★SALE★VSクラス！無色透明 エクセレント級 高品質ダイヤ 1カラットリング

【リング幅】最大幅約2.2mm

ダイヤモンドハーフエタニティリング 0.2ct

【サイズ】5号

値下げ!!超高級 大粒 サファイア2.53ct ダイヤ プラチナリング 鑑別書付



おーろら様 2点セット

半年程着用していたので生活傷はあります。

agete CLASSIC K14 アイオライト リング 5号

ジュエリーケースに入れてお送りします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

18Kダイヤリングになります。京セラジュエリーにて購入しました。購入価格は41,000円程。重ね付けするととても可愛く、ダイヤの煌めきがとても綺麗です。【素材】K18 イエローゴールド 【石種】天然ダイヤモンド13pcs 合計0.15ct 【リング幅】最大幅約2.2mm【サイズ】5号半年程着用していたので生活傷はあります。ジュエリーケースに入れてお送りします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

GUCCI インターロッキングG ワイドオープン バンド【LOUIS VUITTON】バーグ マイ ブルーミング リング★5.4ct★大粒アクアマリン✨1.6ct大粒ダイヤモンドK18リング指輪12号限定！ペアセット ハワイアンジュエリー リバーシブル K14 リングユニセックスたえまる様専用 DAMIANI ダミアーニ リング ダイヤ カプチーノ 13号メイジュエリー ローズカットブラウンダイヤモンドリング 0.2ct ミルフレーム【美品】agate アガット オパールリング ゴールド