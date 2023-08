人気TOP 安藤雅信　銀彩　ピューター　皿　リムプレート 食器

銀彩のお皿です。

リムがあり深さもあるので、スープやデザートなどの汁気のあるものにも使えます。

サイズ

約17.8cmくらい 高さ約3cmくらい

誤差はご容赦ください。

手作りの銀彩ですので銀のくすみやたわみ貫入、釉薬のムラや気泡などあります。

プロフを読んでいただき保管などによる小傷やすれ等はご了承ください。

河合竜彦

八田亨

石川隆児

阿部慎太朗

黒川登紀子

岡田直人

村上躍

吉田次朗

安部太一

長峰菜穂子

角掛政志

林拓児

よしざわ窯

イイホシユミコ

田中直純

伊藤環

喜多村光史

安藤雅信

馬場勝文

井山三希子

横山拓也

辻和美

馬酔木誠

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

