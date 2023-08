注目ブランドのギフト カナダグース ダウン シャトー CHATEAU (F FIT ) ダウンジャケット

カラー···ブラック

GABOガボ ジャージジャケット

柄・デザイン···無地

THE NORTH FACE ヌプシ ダウン

フード···フードあり(取外し可)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド カナダグース 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブラック柄・デザイン···無地フード···フードあり(取外し可)✳︎初カナダグースダウンとしてオススメ✳︎人気のシャトーシリーズ✳︎フュージョンフィット(細身)綺麗に着れます現在の公式定価234,000円(税込)◎真冬の通勤に◎◎ブラックカラーのため使い勝手◎正規代理店のフリークスストアにて約5年前に購入しました。毎年クリーニングにてメンテナンス済で、オフシーズンはクローゼットにてカバー付で保管しております。カナダグース特有の白化が脇、裾にありますが、まだまだ現役アウターとして着れます!!168cm 62㌔ですがジャストフィットで着れます。初めて購入したカナダグースでした...暖かさに感動しました。特にこのシリーズは人気です。コメントで気になる点はご質問ください。カナダグース シャトージャスパーダウンジャケット

