2022激安通販 新品希少　定価9万エヌハリウッド 22SS 爆弾処理班ブルゾン 38 ジャンパー/ブルゾン

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UK軍の爆弾処理班が着用する対爆スーツから着想を得たスタンドカラーコート。

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両側に内ポケットを内蔵。フロントはダブルファスナー仕様。内側にオリジナルミルスペック、背面にサイズスペックを配置。

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身幅を広くとった、オーバーシルエット。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヌハリウッド 商品の状態 新品、未使用

ほぼ生産されず、希少で即完売品です。エヌハリウッド コート ブルゾン定価88,0009221-C0011-010UK軍の爆弾処理班が着用する対爆スーツから着想を得たスタンドカラーコート。フロントのアタッチは、対爆用の緩衝材を留めるパーツからのインスピレーション。袖口にはベルクロ、裾にはドローコード付き。両側に内ポケットを内蔵。フロントはダブルファスナー仕様。内側にオリジナルミルスペック、背面にサイズスペックを配置。身幅を広くとった、オーバーシルエット。スパンナイロンを使用した高密度タフタ。撥水機能付き、ヴィンテージ感のある表情と、天然繊維の様な風合いが特徴。#エヌハリウッド #ミスターハリウッド#MR.HOLLYWOOD #N.HOOLYWOOD#ミリタリー

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