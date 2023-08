卸し売り購入 AirPods / A2084 【美品】 イヤフォン

AirPods Pro ホワイト A2084

#Apple

人気モデル···AirPods Pro

接続タイプ···ワイヤレス

特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング

定価27,000円ほどで購入しました。使用機会があまり無いためお譲りできればと思います。

使用回数は少ないのですがカバンに入れっぱなしだったため目立たない細かい傷はよく見るとあります。

動作確認済。

消毒済。

あまり使っていないため状態は良い方だとと思いますが、箱を捨ててしまったため本体(充電ケース・イヤホン左右)のみになります。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

