引っ越すため5月以内に売れなかったら捨てます。

定価よりはるかに安く設定しています。

【入っているもの】

Love-tune時代のTシャツ、最後の雑誌、うちわ、等

7orderの写真集、ペンライト、初表紙雑誌等、バッグ等

CD「sabãoflower」「GIRL」

DVD「ONE」「イケダンMAX」

全てまとめての取引となっておりますのでご了承ください。

即購入可。

Love-tune

7order

安井謙太郎

真田佑馬

諸星勝希

森田美勇人

萩谷慧悟

阿部顕嵐

長妻怜央

ジャンル···ジャニーズ

グッズ種類···ペンライト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

