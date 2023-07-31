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一番人気物 ポータブル電源 VDL 大容量 960WH/300000mAh 1200W その他

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【驚きの960Wh超大容量・1200W高出力】ESEPOWER HS1200 ポータブル電源は、960Whの超大容量備えており、従来のポータブル電源よりも長持ち、AC定格1200W(瞬間最大2400W）の大出力でほとんどの大型電子機器にもご利用可能です！さらに、各出力ポートは独立しているため、正弦波ACポート×6、TYPE-C（200WPD）×3、TYPE-C（100WPD）×1、USB-A（5V/2.4A）×2、DC5521（12V/3A）×2、カーソケット出力×1、XT60出力×1、ほぼすべての大型電気製品(電子レンジ、炊飯器、エアコン、コーヒーマシン、電気カーペット、家庭用乾燥機、電気ケトル、ドライヤー、冷蔵庫、洗濯機など)を稼働可能です。パワフルで便利なこのモデルは、普段生活、旅行、キャンプなど、さまざまな屋外のニーズに対応できます。また、AC100Vコンセントは家庭用100Vコンセントと同様の純正波形を採用しているため、電気製品にダメージを与える可能性が極めて低いです。安心安全でご使用頂けます。
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【1.5時間フル充電、圧倒的な急速充電スピード】独自開発の急速充電技術により、ポータブル電源は付属のAC電源コードのみを使用しているため、従来の10時間以上に比べて、大容量960Whでわずか1.5時間以内でフル充電が可能です。本体の充電に余分な時間がかからず、外出時にバッテリーがなくなる心配もありません。VDL HS1200ポータブル電源は、家庭用ソケット700W、ソーラーパネル500W、カーシガーソケット120W / 240W、発電機700Wの4つの方法で充電できます。家庭用コンセントAC1100Wで２時間以内フル急速充電できます。ACコンセントとソーラーパネル（500W）を同時に充電する場合、完全に充電するのにかかる時間はわずか1時間！車中泊、キャンプ、アウトドア、家族団らん、バーベキュー、夜釣りから、災害対策や停電時の非常用電源まで、幅広いライフシーンで使用可能です。家族、友人、同僚、恋人など、大切な人へのプレゼントとしてもおすすめです

【新品未使用】Coleman × BEAMS クーラーボックス 2点セット

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一番人気物 ポータブル電源 VDL 大容量 960WH/300000mAh 1200W その他

51分钟前

一番人気物 ポータブル電源 VDL 大容量 960WH/300000mAh 1200W その他

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ポータブル電源 大容量 1200W VDL 960WH/300000mAh | gaiaauto.it

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