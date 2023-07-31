一番人気物 ポータブル電源 VDL 大容量 960WH/300000mAh 1200W その他

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【驚きの960Wh超大容量・1200W高出力】ESEPOWER HS1200 ポータブル電源は、960Whの超大容量備えており、従来のポータブル電源よりも長持ち、AC定格1200W(瞬間最大2400W）の大出力でほとんどの大型電子機器にもご利用可能です！さらに、各出力ポートは独立しているため、正弦波ACポート×6、TYPE-C（200WPD）×3、TYPE-C（100WPD）×1、USB-A（5V/2.4A）×2、DC5521（12V/3A）×2、カーソケット出力×1、XT60出力×1、ほぼすべての大型電気製品(電子レンジ、炊飯器、エアコン、コーヒーマシン、電気カーペット、家庭用乾燥機、電気ケトル、ドライヤー、冷蔵庫、洗濯機など)を稼働可能です。パワフルで便利なこのモデルは、普段生活、旅行、キャンプなど、さまざまな屋外のニーズに対応できます。また、AC100Vコンセントは家庭用100Vコンセントと同様の純正波形を採用しているため、電気製品にダメージを与える可能性が極めて低いです。安心安全でご使用頂けます。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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