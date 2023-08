新品未使用GRK GSⅡ EVO MGコンバの出品になります。

貴重 タミヤ F1 ラジコン F310B F103RS フェラーリ RC

MGコンバとはメタルガレージさんのアルミシャーシです数が少ないので新品はレアですよアッパーデッキもメタルガレージですサーボとサーボマウントもメタルガレージです!!

エンジンカー タミヤTG10mk1 稀少オプション多数

新品メカ付きになります。

DJI MAVIC MINI Fly More Combo 16GBSDカード付

プロポ3PVの新品付けます!!

タミヤ 当時物 カンナムローラー 組み立て未走行品 説明書付き

バイオハザードアンブレラ社仕様のシルビアボディー付き!!

D-LIKE リアルドリサーボ サーボホーン付き



タミヤ ラジコン スバル インプレッサ モンテカルロ '99 TT02 新品

練習用ボディーはスカイラインのこれもバイオハザード仕様になってます。

アディクションヤリスボディのみ



ヨコモBD10



デザートゲイター その他

値下げはご遠慮願います。

DJI MINI 2 FLY MORE COMBO + 大容量バッテリー +ND



京商ミニッツ4×4 ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン

種類...車・トラック

タミヤグラスホッパーブラックエディション

ジャンル(ラジコン)...ドリフトカー

M'sRACING F104レッドバージョンステージ1(フルオプションセット)

スケール...1/10

タミヤF104ver2PROシャーシ F103GT風

完成品/組立品...完成品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用GRK GSⅡ EVO MGコンバの出品になります。MGコンバとはメタルガレージさんのアルミシャーシです数が少ないので新品はレアですよアッパーデッキもメタルガレージですサーボとサーボマウントもメタルガレージです!!新品メカ付きになります。プロポ3PVの新品付けます!!バイオハザードアンブレラ社仕様のシルビアボディー付き!!練習用ボディーはスカイラインのこれもバイオハザード仕様になってます。値下げはご遠慮願います。種類...車・トラックジャンル(ラジコン)...ドリフトカースケール...1/10完成品/組立品...完成品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

値下げ ZIRCON MONSTERDJI MAVIC AIR2 FLY MORE COMBO 純正プロペラガード付BLADE Nano JRプロポセットCORONA コロナ R6SF 3個 R8SF 3個 CS052ほぼ未使用 キジマ スズキsv650等対応 LEDウインカーセット TRL2HoBao Hyper Cage Buggy Elektro 1/8タミヤ 1/10 トヨタ ランドクルーザー40 CR-01 未組立 クローラーDJI phantom4 pro v2.0 セットラジコン・タミヤTT01 電飾パトボディ(旧車セドリック京都府警)プロポセットミニ四駆引退 工具まとめ売り⑨ フリフラ