非常に高い品質 スコッティキャメロン　マルディグラ　パターカバー アクセサリー

SCOTTY CAMERON

2018 MARDI GRAS THE AMBASSADOR GOLD SPARKLE

2018年2月13日にスコッティキャメロンよりクラブメンバーに限定発売された 2018 マルディグラ ジ・アンバサダー ゴールドスパークル ヘッドカバーです。

2018マルディグラヘッドカバーは、まるでオリンピックの金メダルのように美しく金色に輝くカッコイイヘッドカバー。高級感あるラメ入りのゴールドの輝きがとても素敵です。このヘッドカバーには「THE AMBASSADOR」とニックネームがついています。このフルール・ド・リスのデザインをよく見ると「SC」の文字がデザインされていることに気付きますね。SCインスパイアド・フルール・ド・リスなのだそうです。

※ニューオーリンズ・マルディグラ(英: New Orleans Mardi Gras)はルイジアナ州ニューオーリンズで毎年行われ、リオのカーニバルなどと並ぶ世界で最も有名な謝肉祭(カーニバル)のひとつです。

お値下げ不可

商品の情報 ブランド スコッティキャメロン 商品の状態 新品、未使用

