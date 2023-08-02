★決算特価商品★ 早い者勝ち　村上隆×ReZARD Tシャツ　takashimurakami Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック

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袖丈···半袖

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季節感···春、夏、秋、冬

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ヒカルrezard×村上隆takashimurakamiスペシャルコラボTシャツです。1000枚限定で抽選販売されたものです。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

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