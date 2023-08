セレクトショップ

come the sunで購入

lily 1st vintageのジャケットです

1950年台のオーストリアミリタリーをベースでにしたヴィンテージジャケットです

一目惚れし数回着用しましたが

似たものを購入したため出品いたします

もともとヴィンテージなこと

中古品のご理解ある方のみご検討くださいませ

以下ホームページより

LILY1ST VINTAGE(リリーファースト ヴィンテージ)は服をつくるのでなく、服をえらぶファッションレーベルです。

2010年設立より無銘の古着を再選択し、一着の服としての価値を再考、再提案しています。

LILY1ST VINTAGEが展開しているすべての服は国内外のセレクトショップでお取扱い頂いております。

美しい土地を訪れ、店舗に足を運び、店主に会ってこの一着に触れて頂ける事を願っています。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋

#comethesun

#lily1stvintage

#sacai

#junmikami

#fumikauchida

セレクトショップcome the sunで購入lily 1st vintageのジャケットです1950年台のオーストリアミリタリーをベースでにしたヴィンテージジャケットです一目惚れし数回着用しましたが似たものを購入したため出品いたしますもともとヴィンテージなこと中古品のご理解ある方のみご検討くださいませ以下ホームページよりLILY1ST VINTAGE(リリーファースト ヴィンテージ)は服をつくるのでなく、服をえらぶファッションレーベルです。2010年設立より無銘の古着を再選択し、一着の服としての価値を再考、再提案しています。 LILY1ST VINTAGEが展開しているすべての服は国内外のセレクトショップでお取扱い頂いております。美しい土地を訪れ、店舗に足を運び、店主に会ってこの一着に触れて頂ける事を願っています。 カラー···ベージュ柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋#comethesun#lily1stvintage#sacai#junmikami#fumikauchida

