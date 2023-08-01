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安い 逸品　袋帯　西陣織　細緻織 着物

商品の説明

大変細かく緻密に織り上げた逸品です。
夏の呂のお着物、夏芭蕉
西陣織、正絹、六通柄。
紗　夏着物　小紋
未仕立てを購入して、私が仕立て屋さんに頼んで仕立てて頂きました。
文化財結城紬　新品
購入した時から中無地の折れ線が黒ずんでいました。長期間展示でもしていたのかな？と思います。巻いてしまえば隠れます。表面は傷などもなく綺麗な状態です。
(付け下げ) まりと刺繍 スコッチガード加工
見せる人皆に素敵な帯だね、と言われます。写真より金がキラキラしてとても美しいですよ(^^)
単衣 網目文 小紋 紫鼠色

アンティーク長襦袢　赤にカラフルな花柄
長さ　440
格子 モダン おしゃれ 袋帯 ガード加工
幅　30.8

着物　水色地に桜花柄　古今荒川製　一部刺繍

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

縮緬天神唐草 (1) 金駒金糸刺繍 丹後ちりめん 【 渡敬 】 帯揚げ

卒業式　☆☆ももじ様☆☆　二尺袖着物 袴 帯 長襦袢 の4点セット ＋ 髪飾り

本場筑前博多織　小袋帯　半巾帯　森博多織（株）謹製　正絹　新品　未使用

長襦袢の日傘

【未使用】着物帯
大変細かく緻密に織り上げた逸品です。西陣織、正絹、六通柄。未仕立てを購入して、私が仕立て屋さんに頼んで仕立てて頂きました。購入した時から中無地の折れ線が黒ずんでいました。長期間展示でもしていたのかな？と思います。巻いてしまえば隠れます。表面は傷などもなく綺麗な状態です。見せる人皆に素敵な帯だね、と言われます。写真より金がキラキラしてとても美しいですよ(^^)長さ　440幅　30.8

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

安い 逸品　袋帯　西陣織　細緻織 着物

56分钟前

安い 逸品　袋帯　西陣織　細緻織 着物

¥15,800 ¥11,850

(税込) 送料込み
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4eca964f

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4eca964f
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