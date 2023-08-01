安い 逸品　袋帯　西陣織　細緻織 着物

大変細かく緻密に織り上げた逸品です。

夏の呂のお着物、夏芭蕉

西陣織、正絹、六通柄。

紗 夏着物 小紋

未仕立てを購入して、私が仕立て屋さんに頼んで仕立てて頂きました。

文化財結城紬 新品

購入した時から中無地の折れ線が黒ずんでいました。長期間展示でもしていたのかな？と思います。巻いてしまえば隠れます。表面は傷などもなく綺麗な状態です。

(付け下げ) まりと刺繍 スコッチガード加工

見せる人皆に素敵な帯だね、と言われます。写真より金がキラキラしてとても美しいですよ(^^)

単衣 網目文 小紋 紫鼠色



アンティーク長襦袢 赤にカラフルな花柄

長さ 440

格子 モダン おしゃれ 袋帯 ガード加工

幅 30.8

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

大変細かく緻密に織り上げた逸品です。西陣織、正絹、六通柄。未仕立てを購入して、私が仕立て屋さんに頼んで仕立てて頂きました。購入した時から中無地の折れ線が黒ずんでいました。長期間展示でもしていたのかな？と思います。巻いてしまえば隠れます。表面は傷などもなく綺麗な状態です。見せる人皆に素敵な帯だね、と言われます。写真より金がキラキラしてとても美しいですよ(^^)長さ 440幅 30.8

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

着物 水色地に桜花柄 古今荒川製 一部刺繍縮緬天神唐草 (1) 金駒金糸刺繍 丹後ちりめん 【 渡敬 】 帯揚げ卒業式 ☆☆ももじ様☆☆ 二尺袖着物 袴 帯 長襦袢 の4点セット ＋ 髪飾り本場筑前博多織 小袋帯 半巾帯 森博多織（株）謹製 正絹 新品 未使用長襦袢の日傘【未使用】着物帯