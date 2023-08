【2022?新作】 [4+1] BLACKPINK THE PHOTOBOOK ALBUM K-POP/アジア

BLACKPINK [4+1] THE ALBUM PHOTOBOOK [LIMITED EDITION]

新品未開封!!!!

【構成】

・Sleeve Package Box

・Hard Cover Photobook

・Special Gift Case

・Double-Sided History Poster Set

・Hologram History Sticker Set

・Random Photocard Set

・Random Layering Bookmark

・Random Folded Poster

[サイズ]

240 * 315 * 48 mm (重さ 2.6 kg)

2kg以上あるボリュームたっぷりのの激かわ写真集とポスターセットになります。

送料が高くなるため、大幅お値下げ不可です。

別ページ商品とセット購入頂ける方のみお値下げ検討しますのでコメントください。

YGセレクトではsold out品ですので、いまのうちにゲットしてください♡

⚠︎輸入商品のため、入荷時点で、商品に、細かい傷・折れ・擦れがある可能性ございます。

※付属特典なども同様に、細かい傷・折れ・擦れ・凹み・破れ・汚れなどが見られる場合がございます。

これらを理由にしたご注文のキャンセル、商品や付属特典の返品・交換はお受けいたしかねます。商品の状態・品質につきましてはあらかじめご了承の上、ご購入いただけますようお願い申し上げます。

⚠︎自宅保管品であることもご理解ください。

#BLACKPINK

#LIMITED EDITION

#4+1

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

