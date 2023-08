【梅雨セール開催!!】

梅雨でジメジメ、気分が滅入っているそこのあなた、お安く商品を手に入れて気分をかえて行きましょう!

【梅雨セール!】リーバイス リメイクデニムベスト メンズ M

赤字覚悟!!

ダブルアールエル ベスト

2日23:59まで表示価格から20%off!!

ティグルブロカンテ ビンテージカンタジャケット

「梅雨」とコメント下さい!

BURBERRY LONDON バーバリーロンドン ワークベスト 希少

【即購入OK!】

*キャリー The Calee タイガーカモ柄 ベスト M

【匿名配達】

stussyメッシュニットベスト

●アイテム

Levi's リーバイス

リメイク デニム ベスト

袖無し ヒョウ柄 アニマル柄

レオパード ダメージ

ウォッシュ加工 色抜き

USA製 アメリカ製

#ほかのメンズはこちら↓

#店舗こたろうにゃんメンズ

この商品は、某有名リサイクルショップにて購入したものです。

●カラー ブルー 青

●サイズ M

平置きで

着丈 57 ㎝

身幅 49 ㎝

肩幅 43 ㎝

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

●素材 コットン100%

◆配送方法について

梱包の都合上、らくらくからゆうゆう、ゆうゆうかららくらくに変更させて頂く場合がありますので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

◆梱包について

梱包は、圧縮して小さく畳みますので、圧縮による畳ジワなどにご理解頂けますよう、よろしくお願い致します。

◆保管について

自宅での素人保管になっておりますので、神経質な方のご購入はお控えください。

カラー...ブルー

襟...レギュラーカラー

季節感...春, 夏, 秋

製品番号 28203

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

