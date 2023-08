大注目 Peak Performance / HELIALP J / Size M ナイロンジャケット

■ Peak Performance / ピークパフォーマンス

▶ HELIALP J / ナイロン ジャケット

▶ No. G57944010

Peak Performance / HELIALP J / Size M

▶ Size / M

▶ Col. / Red

▶ Condition / 【BC】フロント中央部分に修復痕が一箇所御座います。

[ Item description ]

"ピークの最高峰スキージャケット、FWT出場ライダーも着用していたこのバーティカルジャケットは、最強の耐候性と抜群の快適さを提供します。

Gore-Tex C-knitがしなやかさと軽さを実現し、風雪を完全にブロックします。

ヘルメット対応ゴアストレッチフード、スナップインスノースカートなどあらゆる環境を想定した機能を搭載。

太めの止水ジッパー、黒ラバー仕上げのボタン、ポケットのデザインなどが力強い印象を与えます。

スキーヤーなら誰しもがあこがれるフリーライドのための、最高の一着です。

"

□ SIZE SPEC (cm)

裄丈 93㎝ 袖丈 60㎝(脇下から袖先までの長さ)。着丈前 71㎝ 着丈後ろ 79㎝ 身幅 61㎝

■おまとめ割引

2点目-200円 3点目-300円 4点目-400円 5点目-500円 *合計金額が5000円以上に適用

その際はコメント欄に商品○点以上購入希望とお伝えください 。

*システム上購入後のお値段変更は出来ないので値引き希望の場合は値段変更後にご購入お願いします。

登山 / スキー スノーボード キャンプ / outdoor アウトドア / Burton バートン AK / THE NORTH FACE ノースフェイス / Patagonia パタゴニア

カラー···レッド

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピークパフォーマンス 商品の状態 傷や汚れあり

