人気TOP smsm様専用【23.5★新品、タグ付】New Balance MR530TA スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

◆外箱に直接送付状を貼っての発送となります

◆在庫が少なくなるほど、価格は上昇します。 ご検討中の方はお早めにご購入お願いいたします。

【商品】

New Balance MR530TA ニューバランス

サイズ:23.5㎝

カラー:シルバー

購入日:2023年5月

★★こちらは正規代理店にて購入した正規品です★★

※他で出品されている類似品・廉価品にご注意下さい

新品・未開封・タグ付き

匿名配送 ※補償付

送料込

2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する「MR530」は、曲線を活かした流麗なアッパーデザイン、快適な履き心地を提供するABZORB搭載ミッドソールを採用した人気のユニセックスサイズモデルです。

紫色やゴールド差しが特徴のシンセティックレザー/メッシュのコンビがY2Kファッションの足元をレトロ&スポーティに彩る。

サイズ規格=D

#MR530TA

#MR530TA(D)

#ニューバランス

#newbalance

#レディース

#人気

#人気スニーカー

#シルバー

#530

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

