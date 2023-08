#からから出品_仮面ライダー

#からから出品_特撮

ウルトラレプリカ マックススパーク 30-JD0418-24



※購入をお考えの場合、プロフィールに詳しい注意など記載しているためそちらも『必ず』お読みください。

購入していただいた場合、プロフィールに書いてある注意書き等をご了承いただけたと判断させていただきます。

※ご質問やご要望などあれば、お気軽にコメントください。仕事の関係でお返事にお時間いただく場合がございます。

※値下げ交渉不可。

○商品説明

仮面ライダーオーズ/OOO

コアメダル缶バッジ22種&オーズドライバーポーチセット

※仮面ライダーオーズ10周年を記念した、TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員限定、受注生産品。

缶バッジサイズ:直径約44mm

缶バッジ素材:本体/ブリキ、安全ピン/スチール、フィルム/PET

ポーチサイズ:横約217mm×高さ約100mm×マチ約50mm

ポーチ素材:ポリエステル、PVC、ネオジム

【セット内容】

ヒビ割れたタカ、タカ、クジャク、コンドル、ライオン、トラ、チーター、クワガタ、カマキリ、バッタ、サイ、ゴリラ、ゾウ、シャチ、電気ウナギ、タコ、プテラ、トリケラ、ティラノ、コブラ、カメ、ワニの22種類の缶バッジが各1個とポーチ1個が入っています。

○商品状態

商品到着後、開封せずにそのまま暗所にて保管しておりました。写真を取るために開封。

大切にコレクションするつもりで購入しましたが、諸事情により手放す事にしました。

新品未開封品ですが、初期傷等気になる神経質な方は購入をお控えください。

○発送方法

ゆうパケットプラスを利用予定。

通販で届いた状態のまま移し替え、専用の箱に詰めて発送致します。場合により、緩衝材を足します。※詳しくはプロフ欄記載

○検索ワード

TTFC 東映特撮ファンクラブ限定品

仮面ライダーオーズ 火野映司 渡部秀

復活のコアメダル タトバ ガタキリバ ラトラータ サゴーゾ シャウタ プトティラ ブラカワニ タジャドル ヒビ割れたタカメダル アンク 三浦涼介

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

