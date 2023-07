LOUIS VUITTON

LOUIS VUITTON ストール 黒



人気の黒 モノグラム ストール・ショール

東京銀座にて購入

サイズ 140×140(素人採寸です)

ウール40%

シルク60%

若干の糸引きがございます。最後の画像で確認できます。他にも少しございますが、気になられる方はご遠慮下さい。

これからエアコンの中でも活躍いただけます。

箱付きで発送させて頂きます。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

#LOUIS VUITTON

#ルイヴィトン

#ストール

#黒ストール

#マフラー

#モノグラム

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

