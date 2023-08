ご覧いただきありがとうございます。

ニューバランス CT300ATB Made in England

御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。

S.W.Cのキャンバス素材のハイカット スニーカー、VARDEN S-STRIKEです。厚手のソールがボリュームを感じさせながら、印象はスマートなデザイン。普通のスニーカーにはない、さり気ない個性を感じさせる一足です。

【S.W.C エス・ダブリュー・シー】

伝統的な労働者スポーツクラブの包括的な文化からインスピレーションを得たイーストロンドンのブランドです。ブランドのメッセージ「スポーツの自由、思考の自由」とハンドシェークシンボルは、自由主義的思考と団結を表しています。何十年にもわたってさまざまなサブカルチャーによって採用され、時代を超越したジャンルのないキャンバススニーカーを自由思考のアプローチで表現しています。 S.W.Cとは、「Stepney Workers Club」の頭文字をとったものです。

【商品詳細】

S.W.C Stepney Workers Club

VARDEN S-STRIKE

CANVAS BLACK-WHITE

表示サイズ:41

*新品、未使用

#ステファニーワーカーズクラブ

#SWC

カラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···キャンバス

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

