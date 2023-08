ActiveManタグのオールドビンテージVANトレンチコートで大変おすすめです。

ユニセックスで女性がゆダボで着てもいい感じです。

お洒落なミリタリーカラーで春や秋冬にも幅広く活用できます。

やや使用感がありますが、チンストラップボタンのアタリの目立たないチョークマーク程度で、目立つ傷汚れもなく良い状態です。各画像ご確認ください。

チンストラップは紛失して欠品ですが、あまり使わないので、使用も見た目も問題ありません。

当時のがっしりしたハリコシがあるコットンワーク生地なので、着込んで味わい深くなりそうです。

各所のディティールも本格的なトレンチコートの凝った作りです。

流行にとらわれないアイテムで、色々なファッション、スタイルに合いそうな大変おすすめのアイテムです。

□サイズ表記不明 M〜Lサイズ相当

□色 カーキ

□生地表記 10枚目画像

□裄丈76cm

□身幅57cm

□着丈103cm

サイズは目安で多少の誤差が出ます

中古品の為、神経質な方は購入をお控え下さい。

よろしくお願いいたします。

#レトロ#アメカジ#バーバリー #ポールスミス #アクアスキュータム #マッキントッシュ #ラルフローレン #POLO #Jpress #newyoker#春コート #ステンカラーコート #トレンチコート #60s #70s #80s #90s #昭和レトロ #菅田将暉 #古着男子#古着女子 #ゆるダボ #ゆるだぼ #フルジョ #フルダン #ゆるだぼ #スプリングコート #ミリタリーコート #ビジネスコート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

